Туадера сообщил, что приглашал Путина в ЦАР

Президент Центрально-Африканской Республики отметил, что отправленное российскому лидеру приглашение пока не согласовано

БАНГИ /ЦАР/, 7 января. /ТАСС/. Действующий президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил в первом интервью ТАСС после победы на выборах, что очень хотел бы видеть президента России Владимира Путина в ЦАР и уже приглашал его с визитом.

"Мы уже направляли приглашение, но пока оно не было согласовано. Мы хотели бы видеть президента Путина с визитом в Центрально-Африканской Республике, однако из-за его плотного графика это пока не удалось", - сказал он.