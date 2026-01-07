Туадера сообщил, что приглашал Путина в ЦАР
БАНГИ /ЦАР/, 7 января. /ТАСС/. Действующий президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил в первом интервью ТАСС после победы на выборах, что очень хотел бы видеть президента России Владимира Путина в ЦАР и уже приглашал его с визитом.
"Мы уже направляли приглашение, но пока оно не было согласовано. Мы хотели бы видеть президента Путина с визитом в Центрально-Африканской Республике, однако из-за его плотного графика это пока не удалось", - сказал он.