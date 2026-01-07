Туадера назвал Путина великим лидером

В январе 2025 года президент Центрально-Африканской Республики с делегацией из нескольких министров совершил визит в Россию, где провел переговоры с российским лидером

БАНГИ /ЦАР/, 7 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин - великий лидер, очень внимательный в вопросах сотрудничества. Такое мнение высказал в первом интервью ТАСС после победы на выборах действующий президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера.

"Президент Путин - великий лидер, очень внимательный в вопросах сотрудничества. Я считаю его одной из самых выдающихся политических фигур мира и по-настоящему великим лидером для всего мирового сообщества", - сказал он.

В январе 2025 года Туадера с делегацией из нескольких министров совершил визит в Россию, где провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Стороны договорились развивать сотрудничество в сферах сельского хозяйства, животноводства, образования, экономики и безопасности. Владимир Путин тогда заявил, что Москва готова продолжать оказание гуманитарной помощи ЦАР, в том числе поставки пшеницы. Туадера поблагодарил его за эту поддержку.