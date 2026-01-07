Политик Мема назвал встречу "коалиции желающих" в Париже историческим провалом

Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" считает ЕС главным препятствием на пути к миру на Украине

СТОКГОЛЬМ, 7 января. /ТАСС/. ЕС является главным препятствием на пути к миру, поскольку западная "коалиция желающих" стремится затянуть конфликт на Украине и продолжать оказывать давление на Россию. Такое мнение выразил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема, назвав прошедшее совещание провалом.

"Париж был историческим провалом <...>. Они назвали саммит успешным, но на самом деле это полный провал, потому что он не учитывает первопричины этого конфликта. Европа придерживается своей стратегии затягивания конфликта для перевооружения, хочет продолжать оказывать давление и вводить санкции против России", - написал политик в X.

Он подчеркнул, что ЕС не сможет так добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. "Давайте назовем их так, кем они являются на самом деле, коалицией поджигателей войны", - отметил Мема.