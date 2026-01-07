Лидер АдГ назвала Мерца угрозой безопасности Германии

Алис Вайдель отметила, что глава правительства ни слова не сказал о действиях левых экстремистов, которые подожгли кабельный мост в Берлине и обесточили часть города

БЕРЛИН, 7 января. /ТАСС/. Сопредседатель "Альтернативы для Германии" (АдГ) Алис Вайдель назвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца угрозой безопасности страны после его слов о готовности содействовать усилиям по обеспечению перемирия на Украине.

"Мерц отправляет Бундесвер (ВС ФРГ - прим. ТАСС) на Украину и идет на риск военной конфронтации", - написала она в X. При этом Вайдель отметила, что глава правительства ни слова не сказал о действиях левых экстремистов, которые подожгли кабельный мост в Берлине и обесточили часть города. "Этот канцлер является единственной угрозой безопасности для Германии", - считает лидер АдГ.

В свою очередь первый парламентский секретарь фракции АдГ в Бундестаге Бернд Бауман назвал "нехорошей идеей" возможное размещение немецких военных на Украине и у российских границ. "Мы категорически отвергаем вариант, при котором для таких вещей, возможно, будут задействованы новобранцы", - подчеркнул он.

Канцлер по итогам встречи так называемой коалиции желающих в Париже 6 января отметил, что Германия готова внести свой вклад в усилия по обеспечению возможного перемирия на Украине. При этом он высказался за размещение Бундесвера на прилегающей к Украине территории НАТО, однако заявил, что в принципе ничего не исключено.

Россия выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. На брифинге 17 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что позиция Москвы против размещения западных контингентов на Украине последовательна и хорошо известна. 21 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.