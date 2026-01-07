ООН: действия Израиля против палестинцев на Западном берегу равносильны апартеиду

Палестинцы по-прежнему подвергаются масштабной конфискации земель и лишению доступа к ресурсам, пишут эксперты УВКПЧ

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 7 января. /ТАСС/. Проводимая властями Израиля политика в отношении палестинского населения оккупированного Западного берега реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, равносильна расовой сегрегации и апартеиду. Об этом говорится в отчете Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

"Палестинцы по-прежнему подвергаются масштабной конфискации земель и лишению доступа к ресурсам, - пишут эксперты УВКПЧ. - Это привело к лишению их земель и домов, наряду с другими формами системной дискриминации, включая уголовное преследование в военных судах, в ходе которого систематически нарушаются их права на надлежащую правовую процедуру и справедливое судебное разбирательство". По оценкам управления, израильские власти намерены сделать это "разделение, сегрегацию и подчинение постоянными, чтобы поддерживать угнетение и господство над палестинцами".

"Действия, совершаемые с намерением поддерживать такую политику, равносильны нарушению статьи 3 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, которая запрещает расовую сегрегацию и апартеид", - резюмируется в отчете.

Согласно документу, отношение израильских властей к израильским поселенцам и палестинцам, проживающих на Западном берегу, определяется "двумя разными системами законов и политики". По оценкам экспертов управления, результатом этого становится неравное обращение с этими двумя группами лиц по "целому ряду важных вопросов, включая передвижение и доступ к ресурсам, таким как земля и вода".