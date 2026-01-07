Глава МИД Испании: природные ресурсы Венесуэлы принадлежат ее народу

Хосе Мануэль Альбарес напомнил о готовности королевства содействовать урегулированию ситуации

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 7 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес напомнил, что природные ресурсы Венесуэлы принадлежат народу Боливарианской Республики.

Дипломат вновь подчеркнул, что королевство готово содействовать урегулированию ситуации. Как добавил глава МИД в интервью радиостанции RNE, природные ресурсы Венесуэлы "принадлежат венесуэльскому народу". "Природные ресурсы являются частью суверенитета государства", - отметил он. По его словам, военная операция США представляет собой "очень опасный прецедент для мирового порядка, основанного на правилах".

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе венесуэльского лидера Николаса Мадуро с женой из страны. Они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка.

Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. 6 января Трамп заявил, что власти Венесуэлы передадут США от 30 млн до 50 млн баррелей нефти для продажи, а контролировать доходы от этой транзакции будет он.