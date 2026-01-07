Вулин: Запад сознательно ведет войну с Россией, прикрываясь Украиной

По словам бывшего вице-премьера Сербии, Запад полностью управляет происходящим, при этом мнение самих украинцев никого не интересует

Редакция сайта ТАСС

Александар Вулин © Александр Щербак/ ТАСС

БЕЛГРАД, 7 января /ТАСС/. Конфликт на Украине не является неконтролируемым и полностью управляется Западом, который рассчитывает истощить Россию, используя украинцев как инструмент давления. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший вице-премьер Сербии Александар Вулин.

"Я, прежде всего, не верю в неконтролируемый конфликт - в то, будто что-то может просто выйти из-под контроля. Не может появиться какая-то "неконтролируемая" французская дивизия и вступить в бой. Не может неконтролируемо происходить предоставление спутниковой поддержки или дальнобойного оружия для ударов по России. Это жестко контролируемый конфликт", - подчеркнул он.

По словам Вулина, Запад полностью управляет происходящим, при этом мнение самих украинцев никого не интересует. "Украинцев там никто ни о чем не спрашивает. А Запад все это прекрасно контролирует и надеется, что, натравливая украинцев на Россию, сможет ее истощить", - указал сербский политик.

Он также усомнился в самой логике стратегии Запада, исходящей из возможности военного поражения ядерной державы. "Если кто-то не понимает, что ядерную державу невозможно победить, значит, он либо сумасшедший, либо намеренно преследует конкретную цель. Как вообще можно победить ядерную державу, неважно, идет ли речь о США, Китае или России?" - задался вопросом Вулин.

Отдельно он раскритиковал подход Европейского союза, указав, что в Брюсселе формируют бюджеты и политические решения, исходя из сценария победы Украины над Россией, в который не верят даже в Киеве. "Очевидно, что этого не произойдет. Но именно на этом строятся решения Евросоюза", - отметил он.

По словам собеседника агентства, граждан стран Европы никто не спрашивал, готовы ли они воевать с Россией и жертвовать своими жизнями. "Никто не спрашивал европейцев, готовы ли они погибнуть за Украину в войне против России. Как и нас, сербов, никто никогда не спрашивал, хотим ли мы в Европейский союз", - отметил Вулин.

Взаимодействие Сербии и ЕС

Бывший вице-премьер уточнил, что его критическое отношение к ЕС сформировалось после личного опыта работы с Брюсселем. "Когда я сотрудничал с Европейским союзом по Брюссельскому диалогу, я был умеренным евроскептиком. После этого я стал ожесточенным противником ЕС, потому что я их узнал. Европейским союзом управляют лжецы", - пояснил политик, напомнив, что Евросоюз не выполнил обязательство по созданию Сообщества сербских муниципалитетов в Косове, несмотря на подписанные более 10 лет назад договоренности.

В завершение он подчеркнул, что его обращение адресовано не России, а гражданам Европы. "Спросите своих политических представителей, кто вместо вас решил, что вы должны воевать с Россией и отправлять туда своих детей. Мы, сербы, лучше многих знаем, что такое война, и именно поэтому призываем сделать все, чтобы наступил мир", - заключил он.