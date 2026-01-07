Idnes: со здания правительства Чехии сняли флаг Украины

Теперь на его месте расположен флаг Евросоюза

Редакция сайта ТАСС

Здание правительства Чехии © inavanhateren/ Shutterstock/ FOTODOM

ПРАГА, 7 января. /ТАСС/. Со здания правительства Чехии снят флаг Украины. Об этом сообщил новостной портал Idnes.

Флаг Украины, вывешенный на здании правительства республики вскоре после 24 февраля 2022 года, был снят, согласно порталу, в прошедший понедельник. Теперь на его месте расположен флаг Евросоюза.

Флаги Украины были сняты ранее со здания Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии и ряда других государственных организаций и учреждений страны.

Руководство правоцентристских движений, пришедших к власти в республике по итогам состоявшихся в октябре 2025 года парламентских выборов, считает, что необходимо оказывать Украине фактическую, а не символическую поддержку, выражением которой является размещение в публичных местах государственных символов этой страны. Новые власти настаивают на дипломатическом решении конфликта и скорейшем достижении мира при гарантиях суверенитета Украины.