The Times: США перебросили в Британию военные самолеты и вертолеты

Это не исключает подготовку других спецопераций, отмечает газета

Редакция сайта ТАСС

© Jonathan Daniel/ Getty Images, архив

ЛОНДОН, 7 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты якобы перебросили 14 военно-транспортных самолетов C-17 и два боевых вертолета AC-130J на совместные с королевскими ВВС авиабазы в Великобритании. Об этом сообщила газета The Times.

По ее информации, они были доставлены на три авиабазы в Глостершире и Саффолке, а C-17 могли также перевезти по меньшей мере пять вертолетов MH-60M Black Hawk и одну спецверсию боевого MH-47G Chinook, используемого спецназом.

Отмечается, что США перебросили самолеты и вертолеты в Великобританию вскоре после захвата и вывоза венесуэльского лидера Николаса Мадуро с женой из страны. Газета полагает, что США таким образом могут вести подготовку к дальнейшим операциям спецслужб.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захватили и вывезли из страны Мадуро и его жену. Они были доставлены в США. 5 января венесуэльский президент и его жена предстали перед Федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Американские власти обвиняют их в причастности к наркоторговле. Вину задержанные не признают.

Президент США Дональд Трамп и высокопоставленные представители его администрации в публичных заявлениях не исключают использование военной силы для установления контроля над Гренландией. Как ранее сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, "вариант с задействованием ВС США всегда остается в распоряжении верховного главнокомандующего".