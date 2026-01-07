Спикер парламента Грузии Папуашвили: ЕС как глобальной силы больше не существует

Ему положила конец неизбранная брюссельская бюрократия, указал политик

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 7 января. /ТАСС/. Брюссельская бюрократия положила конец Европейскому союзу как глобальной силе. Об этом сообщил журналистам председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Евросоюза как глобальной силы больше не существует. Ему положила конец неизбранная брюссельская бюрократия", - сказал Папуашвили.

В качестве примера Папуашвили привел украинский кризис. По его словам, с Брюсселем никто не хочет разговаривать об Украине, несмотря на то что он отмечал, что этот вопрос для него очень важен. "Они (ЕС - прим. ТАСС) говорят, что война на Украине имеет решающее значение для их безопасности, а их не сажают за стол переговоров. Легкомысленная, антиевропейская политика Брюсселя и его неизбранных бюрократов привела к тому, что они выпрашивают, чтобы их куда-то, к каким-то переговорам подключили", - подчеркнул он.

В мае 2024 года парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния" и отношения страны с ЕС и США стали ухудшаться. ЕС неоднократно призывал власти Грузии отказаться от этого закона, однако лидеры правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" неизменно настаивали на том, что цель закона состоит в обеспечении прозрачности финансовых потоков работающих в Грузии НПО, некоторые из которых пытались устроить в стране революцию. 26 октября 2024 года на парламентских выборах правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила с 53,93% голосов и получила в законодательном органе 89 из 150 мандатов. 28 ноября 2024 года "Грузинская мечта" приняла решение приостановить до 2028 года обсуждение с Евросоюзом вопроса об открытии переговоров о вступлении в ЕС и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза.