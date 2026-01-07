Asharq News: лояльные правительству Йемена силы взяли под контроль ключевые районы Адена

По сведениям телеканала, силы "Аль-Амалика" установили контроль над президентским дворцом Маашик и международным аэропортом Адена после того, как формирования сепаратистов из Южного переходного совета оставили свои позиции

Редакция сайта ТАСС

ДОХА, 7 января. /ТАСС/. Подразделения бригад "Аль-Амалика" (с араб. "Гиганты"), выступающие на стороне международно признанного правительства Йемена, вошли в центральные районы временной столицы Адена и взяли под охрану ключевые государственные объекты. Об этом сообщил телеканал Asharq News со ссылкой на источники в силовых структурах.

По его сведениям, силы "Аль-Амалика" установили контроль над президентским дворцом Маашик и международным аэропортом Адена после того, как формирования сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС) оставили свои позиции. Кроме того, в среду командование 4-го военного округа (отвечает за юго-западные провинции республики) приняло под свое управление штаб-квартиры и учреждения ЮПС в нескольких районах города. При этом ключевые объекты и блокпосты в Адене остаются под контролем бригад "Аль-Амалика", уточняют собеседники канала.