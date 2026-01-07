Президент Кипра назвал поддержку Киева приоритетом председательства республики в Совете ЕС

Никосия поддерживает Киев в работе по установлению справедливого и прочного мира, основанного на положениях Устава ООН, отметил Никос Христодулидис

НИКОСИЯ, 7 января. /ТАСС/. Поддержка Киева станет одной из приоритетных задач, которую ставит перед собой официальная Никосия в период председательства Республики Кипр в Совете ЕС в первой половине 2026 года. Об этом написал в X президент островного государства Никос Христодулидис после состоявшейся у него в среду встречи с Владимиром Зеленским, прибывшим в Никосию в качестве гостя официальной церемонии старта кипрского председательства.

"Украина будет центральным приоритетом нашего председательства, и мы будем работать над обеспечением ее постоянной поддержки на всех уровнях. Мы решительно поддерживаем вас в работе по установлению справедливого и прочного мира, основанного на положениях Устава ООН и проявлении полного уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины", - отмечается в письменном заявлении Христодулидиса, обращенном к Зеленскому.

Президент Кипра назвал встречу плодотворной и напомнил, что несколько недель назад он побывал в Киеве. Во время той декабрьской поездки Христодулидис пообещал, что во время своего председательства в Совете ЕС Кипр будет всячески содействовать процессу расширения Евросоюза, укреплению коллективной безопасности и демократической устойчивости европейского сообщества, а также делать "все необходимое для сохранения и укрепления европейских перспектив" Украины.