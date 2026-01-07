SANA: из курдских кварталов Алеппо эвакуировали свыше 800 мирных жителей

Там продолжаются перестрелки между формированиями курдской коалиции "Силы демократической Сирии" и правительственными войсками

ТУНИС, 7 января. /ТАСС/. Служба гражданской обороны Сирии сообщила об эвакуации 850 мирных жителей из нескольких кварталов города Алеппо, в основном населенных курдами, Шейх-Максуда и Ашрафии, где продолжаются перестрелки между формированиями курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) и правительственными войсками.

"В ответ на тяжелейшую гуманитарную ситуацию в Алеппо и обстрелы нескольких кварталов со стороны [курдской коалиции] "Силы демократической Сирии" (СДС) мы эвакуировали 850 мирных жителей, в основном из кварталов Шейх-Максуд и Ашрафия", - говорится в заявлении службы, опубликованном агентством SANA.

Телеканал Syria TV со своей стороны передает, что из находящейся под контролем СДС тюрьмы, которая находится в районе Эль-Шакиф, сбежали заключенные. По информации канала, несколько из них перебрались в районы подконтрольные силам переходного правительства Сирии.

6 января СДС с помощью беспилотников атаковали позиции правительственных сил в Алеппо, в результате погиб один военнослужащий и несколько получили ранения. Сирийская армия в ответ на нарушение режима прекращения огня уничтожила склад боеприпасов курдских формирований в районе Шейх-Максуд. После этого в нескольких районах Алеппо начался интенсивный обмен ударами. По данным телеканала Al-Ikhbariya, жертвами ожесточенных перестрелок в северной столице Сирии стали по меньшей мере 4 человека, еще 10, включая женщин и детей получили ранения.