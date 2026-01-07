Лидер Южной Кореи назвал агрессивной политику предшественника к КНДР

Ли Чжэ Мён указал, что длительное время Сеул "фактически действовал наступательно в военной сфере" по отношению к Пхеньяну

СЕУЛ, 7 января. /ТАСС/. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён назвал агрессивными действия своего предшественника Юн Сок Ёля по отношению к КНДР. Его слова приводит агентство Yonhap.

Он отметил, что на протяжении долгого времени Сеул "фактически действовал наступательно в военной сфере" по отношению к Пхеньяну. "Если мы хотим установить диалог, то нам нужно понимать позицию другой стороны", - заявил президент Республики Корея на встрече с журналистами в Шанхае. Ли Чжэ Мён находился в КНР с государственным визитом.

Предыдущая администрация Республики Корея возобновила работу громкоговорителей на границе, которые транслировали пропагандистские материалы. Прокуратура Южной Кореи подозревает предыдущего президента Юн Сок Ёля в попытке спровоцировать КНДР с помощью отправки беспилотников в Пхеньян. Ли Чжэ Мён в декабре разместил на своей странице в соцсетях ссылку на статью, в которой утверждается, что южнокорейские военные запускали беспилотники в КНДР с целью распространения листовок в крупных городах и на военных базах.

Ли Чжэ Мён, придя к власти в июне, распорядился прекратить работу громкоговорителей и выступает за диалог с КНДР. В Пхеньяне критически относятся к высказываниям Ли Чжэ Мёна, поскольку считают, что его администрация преследует собственные цели.

Посредничество Китая

Ли Чжэ Мён рассказал журналистам о своей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. "Председатель КНР положительно оценил наши усилия к настоящему моменту и сказал, что необходимо терпение", - заявил южнокорейский лидер. Он добавил, что попросил лидера Китая сыграть роль посредника между КНДР и Республикой Корея. "Я хотел бы, чтобы они сыграли роль посредника по проблемам Корейского полуострова, включая ядерную проблему", - сказал Ли Чжэ Мён.

Южнокорейский президент сказал, что каналы диалога между Сеулом и Пхеньяном на данный момент полностью перекрыты и между ними "напрочь отсутствует доверие". По словам Ли Чжэ Мёна, Китай согласился приложить усилия, чтобы сыграть роль посредника.

Металлические конструкции в Желтом море

"Мне кажется, результаты визита в Китай оказались куда больше, чем я ожидал", - отметил Ли Чжэ Мён, говоря о двусторонних отношениях с Пекином. В частности, он рассказал, что Китай согласился убрать одну из трех металлических конструкций в районе Желтого моря, где пересекаются исключительные экономические зоны двух государств.

В Южной Корее высказывались предположения, что такие объекты якобы призваны закрепить за Пекином участки акватории, которые страны договорились использовать совместно. По словам китайской стороны, две из трех структур предназначены для разведения рыбы. Оставшаяся конструкция нужна для управленческих целей, она и будет убрана, по словам Ли Чжэ Мёна.