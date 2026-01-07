Эрдоган опроверг сообщения о предложении США Мадуро уехать в Турцию

Газета The New York Times ранее сообщила, что американские власти 23 декабря предложили президенту Венесуэлы покинуть свою страну и выехать в Турцию, но венесуэльский лидер "гневно отверг этот план"

СТАМБУЛ, 7 января. /ТАСС/. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган опроверг сообщения о якобы предложении США президенту Венесуэлы Николасy Мадуро уехать в Турцию.

"Нам такой информации не поступало, такого не было", - приводит слова Эрдогана телеканал TRT Haber.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что американские власти 23 декабря предложили Мадуро покинуть свою страну и выехать в Турцию, но венесуэльский лидер "гневно отверг этот план".

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией, в связи с чем в этой латиноамериканской республике было введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов. Вашингтон провел операцию по захвату и вывозу из страны Мадуро и его жены.