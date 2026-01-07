Кабмин Британии выставит на голосование вопрос об отправке войск на Украину

Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер сообщил о согласовании декларации о намерении разместить войска в случае мирной сделки

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер © Tom Nicholson/ Getty Images

ЛОНДОН, 7 января. /ТАСС/. Правительство Великобритании выставит на голосование в парламенте вопрос об отправке войск на Украину после прекращения огня. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, выступая в Палате общин (нижней палате британского парламента).

Стармер сообщил, что вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским согласовали декларацию о намерении разместить войска в случае мирной сделки. "Мы сообщим о деталях в отдельном заявлении, как только появится такая возможность. Я буду держать Палату [общин] в курсе событий, учитывая, что ситуация находится в развитии. Если войска будут развернуты в рамках подписанной декларации, я поставлю этот вопрос на голосование в Палате [общин]", - сказал он.