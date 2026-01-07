Болгария запросила около €270 тыс. за буксировку танкера Kairos в безопасное место

Попав под удар в водах Турции 28 ноября двух украинских морских беспилотников Sea Baby, Kairos потерял ход

СОФИЯ, 7 января. /ТАСС/. Болгарское агентство "Морская администрация" выставило счет на €270 371 за буксировку танкера Kairos на место безопасной стоянки в Бургасском заливе. Как отмечает Болгарское национальное телевидение, морское ведомство вручило представителю собственника судна нотариальное приглашение в срок до 12 января погасить соответствующие расходы государства в полном объеме.

Попав под удар в водах Турции 28 ноября двух украинских морских беспилотников Sea Baby, Kairos потерял ход. 3 декабря турецкий буксир начал его проводку в порт, но 5 декабря по неизвестным причинам ее прекратил и оставил танкер в территориальных водах Болгарии вблизи от берега в районе города Ахтополь, где Kairos смог закрепиться на якоре. Штормовая погода потребовала проведения операции по эвакуации семи членов судна на вертолете ВМС Болгарии. В дальнейшем болгарским специалистам вместе с членами экипажа удалось восстановить электропитание на танкере, поднять якорь и обеспечить буксировку почти 300-метрового судна тремя буксирами в безопасное место в Бургасском заливе.