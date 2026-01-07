ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Стармер: британские войска задействуют в "сдерживающих операциях" на Украине

Они также будут участвовать в строительстве военных хабов, сообщил премьер-министр Великобритании
Редакция сайта ТАСС
12:33

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

© Tom Nicholson/ Getty Images

ЛОНДОН, 7 января. /ТАСС/. Британские войска в случае развертывания на Украине будут принимать участие в сдерживающих операциях и строительстве военных хабов. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая в Палате общин (нижней палате британского парламента).

"Развертывание произойдет только после прекращения огня для поддержки [боевых] возможностей Украины, проведения сдерживающих операций и строительства военных хабов", - сказал он. Стармер добавил, что в случае отправки войск Лондону будет необходимо разработать "юридический механизм" их задействования. 

УкраинаВеликобританияСтармер, Кир