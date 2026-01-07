Лидер турецкой партии "Ватан" предложил создать альянс с РФ, Ираном и Китаем

Он будет нацелен против США и сможет предотвратить мировую войну, считает Догу Перинчек

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 7 января. /ТАСС/. Лидер турецкой партии "Ватан" Догу Перинчек вновь предложил создать альянс Турции, России, Ирана и Китая против США, который, как он убежден, сможет предотвратить мировую войну.

"Союз Турции с Россией, Ираном и Китаем станет исторической силой, которая вразумит США, опирающиеся на империализм, и позволит предотвратить региональную и мировую войны", - приводит заявление политика газета Aydınlık, известная как рупор партии "Ватан".

Перинчек в октябре прошлого года уже выступал с инициативой создания международного альянса против США, назвав это исторической необходимостью.

Лидер "Ватан" также заявил, что "линия обороны Турции сегодня простирается от Венесуэлы до Тайваньского пролива". "Передовая для Турции находится там, где налицо агрессия США, откуда исходит угроза со стороны Израиля", - отметил Перинчек.

Партия "Ватан" известна антиамериканской и антинатовской позицией. Ранее она неоднократно выступала с призывами о закрытии на турецкой территории американских баз и выходе Анкары из НАТО.