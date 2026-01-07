Кабмин ФРГ: США не смогли доказать в СБ ООН законность операции в Венесуэле

Официальный представитель германского правительства Штефан Корнелиус отметил, что немецким властям нужно время для прояснения ситуации

БЕРЛИН, 7 января. /ТАСС/. Правительство ФРГ считает, что США не смогли на заседании Совета Безопасности ООН по Венесуэле 5 января убедительно доказать соответствие своих действий в Боливарианской Республике международному праву. Об этом заявил журналистам на брифинге официальный представитель германского кабмина Штефан Корнелиус.

"В любом случае США там [в Совете Безопасности ООН] не смогли убедительно доказать, что их действия были в соответствии с международным правом", - подчеркнул он. В то же время Корнелиус утверждал, что, с точки зрения правительства ФРГ, правовая оценка операции США является сложной и что властям Германии требуется время для прояснения ситуации.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. В Боливарианской Республике введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп подтвердил факт нанесения масштабных ударов по стране. Лидер Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и доставлены в США, где содержатся в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка. 5 января Мадуро и Флорес предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Следующее судебное заседание назначено на 17 марта.