ČTK: Госсовет безопасности Чехии обсудил ситуацию со "снарядной инициативой"

По итогам обсуждения решения не вынесли

ПРАГА, 7 января. /ТАСС/. Государственный совет безопасности Чехии обсудил ситуацию с инициативой поставки закупаемых за счет западных государств в третьих странах боеприпасов для Украины. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Госсовет безопасности заслушал информацию о ходе инициативы, с которой в начале 2023 года выступила Прага, а также о количестве компаний, участвующих в реализации проекта. При этом, как отметило агентство, по итогам состоявшегося обсуждения не было вынесено никакого решения.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, возглавляющий победившее на недавних парламентских выборах политическое движение ANO ("Акция недовольных граждан"), обещал своим избирателям ранее отменить "снарядную инициативу". После состоявшихся 6 января в Париже переговоров с лидерами стран "коалиции желающих" он пересмотрел этот подход и выступил за сохранение проекта, но без финансового участия республики.

Реализацию инициативы поставки снарядов ВСУ поддерживает президент Чехии Петр Павел. Против нее выступает, главным образом, входящее в действующую правительственную коалицию республики политическое движение SPD ("Свобода и прямая демократия"). Его председатель и спикер нижней палаты парламента страны Томио Окамура дал, согласно чешским СМИ, понять, что вопрос о ее судьбе будет вынесен на обсуждение лидеров правящей коалиции.

Госсовет безопасности, как проинформировали чешские СМИ со ссылкой на министра транспорта республики Ивана Беднарика, обсудил также планы защиты страны от БПЛА.