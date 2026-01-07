Европейское командование ВС США подтвердило задержание танкера "Маринера"

Причиной заявлено нарушение американских санкций

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Европейское командование ВС США (EUCOM) подтвердило проведенную операцию по задержанию российского нефтяного танкера "Маринера" в Атлантическом океане.

"Судно M/V Bella 1 было задержано за нарушение санкций США на основании ордера, выданного федеральным судом США, после того, как его отследил береговой катер USCGC Munro", - говорится в сообщении ведомства в X.

Отмечается, что операция была проведена совместными усилиями Минюста США и Министерства внутренней безопасности в координации с Пентагоном.