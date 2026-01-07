ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Удары США по Венесуэле
Военная операция на Украине
Новый год и Рождество
Елка желаний
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Европейское командование ВС США подтвердило задержание танкера "Маринера"

Причиной заявлено нарушение американских санкций
Редакция сайта ТАСС
13:49
обновлено 14:08
© Photo Magistr/ Shutterstock/ FOTODOM, архив

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Европейское командование ВС США (EUCOM) подтвердило проведенную операцию по задержанию российского нефтяного танкера "Маринера" в Атлантическом океане.

"Судно M/V Bella 1 было задержано за нарушение санкций США на основании ордера, выданного федеральным судом США, после того, как его отследил береговой катер USCGC Munro", - говорится в сообщении ведомства в X.

Отмечается, что операция была проведена совместными усилиями Минюста США и Министерства внутренней безопасности в координации с Пентагоном. 

США