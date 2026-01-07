ВС США задержали нефтяной танкер Sophia в Карибском бассейне

Судно сопровождают в Соединенные Штаты

Редакция сайта ТАСС

© U.S. Southern Command/ X

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Американские власти захватили танкер Sophia, находившийся в международных водах в Карибском море, сообщило Южное командование ВС США.

"Военное министерство в предрассветное время в координации с Министерством внутренней безопасности задержали находившийся под санкциями и без страновой принадлежности танкер", - говорится в сообщении командования в X. - Задержанное судно M/T Sophia находилось в международных водах и вело незаконную деятельность в Карибском море".