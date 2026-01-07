Трамп: Россия и Китай не опасались бы НАТО, если бы в ее составе не было США

Американский президент отметил, что под его давлением страны альянса обязались увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, хотя "все говорили, что это невозможно"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп выразил мнение, что Россия и Китай не опасались бы НАТО, если в составе альянса не было бы США.

"Россия и Китай совсем не боятся НАТО без США, и я сомневаюсь, что альянс придет на помощь Соединенным Штатам, если нам это по-настоящему потребуется", - написал он в Truth Social.

Трамп отметил, что под его давлением страны Североатлантического альянса обязались увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, хотя "все говорили, что это невозможно".

"Всем повезло, что я восстановил наши вооруженные силы в течение своего первого [президентского] срока и продолжаю это делать. Мы всегда будем помогать НАТО, даже если они не будут помогать нам. Единственная страна, которую Китай и Россия боятся и уважают, это восстановленные Дональдом Трампом Соединенные Штаты", - написал американский лидер.

По итогам прошедшего в июне 2025 года саммита НАТО в Гааге страны альянса взяли на себя обязательство увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.