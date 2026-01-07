Экс-глава ЦРУ заявил, что Кубе стоит серьезно побеспокоиться за свое будущее

Если Венесуэла прекратит экспорт нефти на Кубу, страна окажется в ситуации, которая будет еще тяжелее, чем сейчас, сообщил Дэвид Петреус

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 7 января. /ТАСС/. Бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Петреус считает, что Кубе стоит серьезно побеспокоиться за свое будущее после проведенной Вашингтоном операции в Венесуэле.

"Я думаю, что Куба окажется в очень сложной ситуации", - сказал он в интервью новостному порталу The Pioneer. Петреус обратил внимание на то, что уже сейчас энергетическая сеть Кубы крайне нестабильная и что за последние недели и месяцы там неоднократно возникали отключения электричества. "Если Венесуэла прекратит экспорт нефти на Кубу, страна окажется в ситуации, которая будет еще тяжелее", - считает экс-глава ЦРУ.

В этой связи, по его мнению, Вашингтон получает в свои руки рычаг воздействия на Гавану. "Тем самым Соединенные Штаты будут иметь огромное влияние по отношению к Кубе", - заявил он. "Стране следует серьезно побеспокоиться за свое будущее", - констатировал Петреус.