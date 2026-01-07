Генсек НАТО: Гренландия открыта к размещению дополнительных сил ВС США

Марк Рютте сообщил, что соответствующие соглашения существуют

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте © Omar Havana/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Гренландия якобы открыта к обсуждению возможного размещения дополнительных американских войск на своей территории.

"Я абсолютно убежден, что, когда речь идет о НАТО и оценке ситуации на Севере, мы все придерживаемся одной позиции. Что касается конкретно Гренландии, я знаю, что они открыты к обсуждению вопроса о размещении дополнительных американских войск. С этим нет проблем, соответствующие соглашения существуют", - заявил Рютте в интервью телеканалу CNN.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.