Глава ЕК: парижская декларация ляжет в основу урегулирования на Украине

Урсула фон дер Ляйен добавила, что Брюссель считает прием Украины в ЕС "ключевой гарантией безопасности самой по себе"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен © Johannes Simon/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 7 января. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен положительно оценила встречу с Владимиром Зеленским на Кипре, указав, что Киев и Брюссель намерены положить парижскую декларацию об отправке европейских военных на Украину после прекращения огня в основу мирного урегулирования. Об этом фон дер Ляйен написала в X.

"Хорошая встреча с Зеленским в Никосии. Вчерашнее соглашение о гарантиях безопасности - это ключевой шаг в работе по достижению свободного и справедливого мира для Украины", - написала она, добавив, что Брюссель считает прием Украины в ЕС "ключевой гарантией безопасности самой по себе".

Это же сообщение дословно повторил и глава Евросовета Антониу Кошта. Кошта и фон дер Ляйен находятся на Кипре в рамках церемонии передачи Республике Кипр председательства в Совете Евросоюза.