Трамп заявил, что без него РФ уже полностью контролировала бы Украину

Президент США указал, что "единолично завершил восемь конфликтов"
15:22

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что он якобы завершил восемь конфликтов, а Норвегия поступила глупо, не присудив ему Нобелевскую премию мира. Соответствующую публикацию он разместил в социальной сети Truth Social.

"Без моего вмешательства Россия контролировала бы сейчас всю Украину. Также не забывайте, что я единолично завершил восемь конфликтов, а Норвегия, являющаяся членом НАТО, поступила глупо, решив не присудить мне Нобелевскую премию мира", - написал Трамп, подвергнув критике Североатлантический альянс.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что считает себя достойным Нобелевской премии мира. Однако 10 октября 2025 года Нобелевский комитет сообщил, что премия в этом году присуждена экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо. 

