Германия признала суверенитет государства Ниуэ в Полинезии

Представитель кабмина Штефан Корнелиус указал, что форум тихоокеанских островов, в который входят 18 стран и заморских территорий, включая Ниуэ, является важным партнером, в том числе в области защиты климата

БЕРЛИН, 7 января. /ТАСС/. Германия приняла решение признать суверенитет расположенного в южной части Тихого океана государственного образования Ниуэ и установить с ним дипломатические отношения. Как сообщил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, этот шаг является сигналом об углублении связей с так называемым голубым континентом.

Форум тихоокеанских островов, в который входят 18 стран и заморских территорий, включая Ниуэ, является важным партнером, в том числе в области защиты климата, указал представитель кабмина. "Мы хотели бы укрепить сотрудничество с ними. Международно-правовое признание Ниуэ и установление с ним дипломатических отношений будут способствовать этому", - подчеркнул Корнелиус.

Остров Ниуэ располагается примерно в 4,5 тыс. км к востоку от побережья Австралии и 2,4 тыс. км к северо-востоку от Новой Зеландии. На сегодняшней день Ниуэ имеет статус государства, ассоциированного с Новой Зеландией, насчитывает около 1,7 тыс. жителей. Площадь Ниуэ составляет примерно 260 кв км. Столицей является поселок Алофи.