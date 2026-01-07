ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
МИД Швейцарии не видит оправданий для атаки США на Венесуэлу

Конфедерация выражает свою озабоченность в связи с этим нарушением международного права
ЖЕНЕВА, 7 января. /ТАСС/. Берн не видит оправданий для атаки США на Венесуэлу с точки зрения международного права. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД конфедерации.

"С точки зрения международного права, никаких оправданий для этого нападения не было. Швейцария выражает свою озабоченность в связи с этим нарушением международного права, а также в связи с опасностью создания прецедента", - указывается в тексте. 

