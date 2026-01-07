Рубио заявил, что проведет встречу по Гренландии на следующей неделе

С кем именно у запланирована встреча, госсекретарь не уточнил

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что планирует провести встречу для обсуждения проблемы Гренландии на следующей неделе. Глава внешнеполитического ведомства сказал это, отвечая на вопросы журналистов по итогам закрытого брифинга для законодателей в Сенате Конгресса США.

"Я здесь не для того, чтобы говорить о Дании или военном вмешательстве", - ответил он на вопрос о том, рассматривают ли США применение военной силы для захвата Гренландии.

"Я встречусь с ними на следующей неделе. Тогда мы поговорим с ними об этом, но больше мне нечего добавить", - добавил госсекретарь США, не уточнив, с кем именно у него запланирована встреча.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.