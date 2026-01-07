США выборочно снимают санкции с Венесуэлы для возобновления экспорта нефти

Особое внимание уделено технологическому процессу добычи, сообщили в Министерстве энергетики страны

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Министерство энергетики США объявило о частичной отмене ограничений в отношении венесуэльского энергетического сектора. Согласно официальному заявлению ведомства, этот шаг направлен на обеспечение законного экспорта нефти и нефтепродуктов на мировые рынки.

Власти США намерены жестко контролировать все поставки: транспортировка нефти в Венесуэлу и из нее будет осуществляться исключительно через так называемые законные и авторизованные каналы, соответствующие американскому законодательству и интересам национальной безопасности.

Особое внимание в плане Минэнерго уделено технологическому процессу добычи. Из-за высокой вязкости венесуэльской нефти США начнут поставлять в страну разбавители (легкую сырую нефть). Они необходимы для смешивания и повышения качества тяжелого сырья, что позволит оптимизировать его добычу и транспортировку.