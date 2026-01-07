Моди обсудил с Нетаньяху укрепление сотрудничества Индии и Израиля

Также представители стран подтвердили свою позицию абсолютной нетерпимости к терроризму во всех его формах, сообщил индийский МИД

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 января. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху укрепление сотрудничества Нью-Дели и Тель-Авива в 2026 новом году, а также борьбу с терроризмом. Об этом сообщил индийский МИД.

По его данным, Нетаньяху позвонил 7 января Моди. В ходе разговора премьеры "определили общие приоритеты для дальнейшего укрепления индийско-израильского стратегического партнерства в 2026 году, руководствуясь общими демократическими ценностями, глубоким взаимным доверием и перспективным видением", уточнило ведомство.

Кроме того, Моди и Нетаньяху "подтвердили свою позицию абсолютной нетерпимости к терроризму во всех его формах и проявлениях и подтвердили свою приверженность борьбе с этой угрозой". Премьер-министр Израиля также проинформировал индийского коллегу о ходе реализации мирного плана по Газе. "Премьер-министр Индии заявил о неизменной поддержке Нью-Дели усилий по установлению справедливого и прочного мира в регионе", - указали в МИД Индии.

Главы правительств двух стран также обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес.