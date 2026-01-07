Задержанный США танкер Sophia не принадлежит конкретной стране

Операция была проведена совместно силами Пентагона и Министерства внутренней безопасности, отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. США задержали еще один танкер с нефтью Венесуэлы под названием Sophia, не принадлежащий какой-то конкретной стране. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, США 7 января "задержали еще один танкер под названием Sophia, операция была проведена совместно силами Пентагона и Министерства внутренней безопасности США. "Это не принадлежащий конкретной стране, находящийся под санкциями танкер теневого флота, [задержание] прошло без каких-либо инцидентов", - заявила Ливитт.