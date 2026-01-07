США рассчитывают на амнистию оппозиционных сил в Венесуэле

Это необходимо для восстановления гражданского общества в республике, отметил госсекретарь Марко Рубио

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон рассчитывает на амнистию оппозиционных сил в Венесуэле.

Отвечая на вопросы журналистов по итогам закрытого брифинга для законодателей в Сенате Конгресса США, Рубио изложил позицию, согласно которой Вашингтон рассматривает три этапа действий в отношении Венесуэлы.

"Первый шаг - это стабилизация в стране. Мы не хотим, чтобы она скатилась в хаос", - утверждал Рубио. "Второй этап мы называем восстановлением, он предусматривает обеспечение доступа американских, западных и других компаний на рынки Венесуэлы. В то же время он предусматривает запуск процесса национального примирения внутри Венесуэлы, чтобы оппозиционные силы могли быть амнистированы, выпущены из тюрем или возвращены в страну, чтобы приступить к восстановлению гражданского общества", - заявил госсекретарь США.

"Третий этап станет переходным, некоторые из них [перечисленных этапов] будут пересекаться", - отметил Рубио, пояснив, что американская администрация в ближайшие дни представит больше деталей относительно своего плана.