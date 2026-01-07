Глава Евросовета: Гренландия принадлежит только ее народу

Все, что связано с будущим острова, должно решаться при участии Дании, отметил Антониу Кошта

Глава Евросовета Антониу Кошта © Omar Havana/ Getty Images

НИКОСИЯ, 7 января. /ТАСС/. Гренландия принадлежит только ее народу, и ничего, что связано с ее будущим, не может решаться без Дании. Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта, выступая на церемонии передачи председательства в Совете ЕС Кипру в Никосии.

"Гренландия принадлежит только ее народу, - заявил он. - Ничего, [связанное с будущим] Гренландии, не может решаться без нее и Дании".

Кошта также выступил с утверждением, что Евросоюз не потерпит нарушений международного права в Гренландии, Латинской Америке или в Карибском бассейне. При этом в своей продолжительной речи он не упомянул США в контексте Гренландии и Латинской Америки.