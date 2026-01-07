Лидеры ФРГ и Франции планируют посетить Индию в ближайшее время

Глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар выразил уверенность, что отношения Нью-Дели с Европой продолжат развиваться

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 января. /ТАСС/. Несколько европейских лидеров, в том числе канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон, планируют посетить Индию в ближайшее время. Об этом сообщил на пресс-конференции в Париже глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар.

"Мы ожидаем в Индии канцлера Мерца. Как я говорил, президент Макрон будет у нас. Несколько других европейских лидеров планируют посетить Индию в самое ближайшее время", - сказал дипломат. Запись трансляции выступления доступна в Х.

Глава МИД выразил уверенность, что отношения Индии с Европой продолжат развиваться. Джайшанкар напомнил, что в последние несколько недель стороны обсуждали соглашение о свободной торговле, сотрудничество в сфере технологий, обороны, авиации, железных дорог, полупроводников. "Наши отношения содержательны, и еще многое может быть сделано. Поскольку Европа важный игрок в мировой политике, необходимо, чтобы Индия укрепляла эти отношения", - указал министр. Он выразил уверенность, что отношения Индии и ЕС "могут привнести больше стабильности в экономику и глобальную политику".