Белый дом: США намерены диктовать Венесуэле ключевые решения

При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что Вашингтон находится "в тесной координации" с временным правительством республики

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Дальнейшие шаги США в отношении Венесуэлы вырабатываются в том числе при координации действий двух сторон, но Вашингтон намерен диктовать Каракасу ключевые решения. С таким заявлением выступила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Мы продолжаем находиться в тесной координации [действий] с временными властями [Венесуэлы]", - сказала она. "Их решения будут продолжать диктоваться Соединенными Штатами Америки", - утверждала официальный представитель Белого дома.