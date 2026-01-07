ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Трамп активно обсуждает со своей командой покупку Гренландии

Американский лидер не исключает возможность захвата острова, "однако дипломатия для него всегда стоит на первом месте", заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт
Редакция сайта ТАСС
18:25

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп ведет активные дискуссии со своими подчиненными относительно возможности покупки Гренландии. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Президент в настоящее время активно обсуждает со своей командой по национальной безопасности данный вопрос", - указала она в ответ на соответствующий вопрос.

На вопрос о возможности захвата Гренландии силой Ливитт заявила, что "президент Трамп всегда рассматривает все возможные варианты", вместе с тем указав, что приоритетным решением для американского лидера является дипломатическое. "Президент не исключает никакие варианты, однако дипломатия для него всегда стоит на первом месте", - резюмировала она.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии. 

СШАДанияТрамп, Дональд