Трамп активно обсуждает со своей командой покупку Гренландии

Американский лидер не исключает возможность захвата острова, "однако дипломатия для него всегда стоит на первом месте", заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп ведет активные дискуссии со своими подчиненными относительно возможности покупки Гренландии. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Президент в настоящее время активно обсуждает со своей командой по национальной безопасности данный вопрос", - указала она в ответ на соответствующий вопрос.

На вопрос о возможности захвата Гренландии силой Ливитт заявила, что "президент Трамп всегда рассматривает все возможные варианты", вместе с тем указав, что приоритетным решением для американского лидера является дипломатическое. "Президент не исключает никакие варианты, однако дипломатия для него всегда стоит на первом месте", - резюмировала она.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.