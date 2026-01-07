Белый дом: присоединение Гренландии даст США больше контроля над Арктикой

Это также позволит Вашингтону "гарантировать, что Китай, Россия не смогут продолжать свою агрессивность в этом регионе", добавила пресс-секретарь Кэролайн Ливитт

© Sean Gallup/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты полагают, что смогут получить больше контроля над Арктикой, если присоединят Гренландию. Об этом 7 января на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

В ходе брифинга у нее спросили, что США смогут выиграть от присоединения Гренландии, учитывая, что сейчас у Вашингтона есть не только доступ к острову, но и возможность строить военные базы. "Больше контроля над Арктическим регионом", - ответила пресс-секретарь Белого дома.

По утверждению Ливитт, полный контроль Вашингтона над Гренландией также позволит США "гарантировать, что Китай, Россия и наши противники не смогут продолжать свою агрессивность в этом крайне важном и стратегическом регионе". "Есть еще много преимуществ", - добавила она.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.