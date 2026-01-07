Al-Ikhbariya: число погибших мирных жителей при обстрелах в Алеппо достигло пяти

Еще 31 человек пострадал

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 7 января. /ТАСС/. Число жертв среди мирных жителей города Алеппо от обстрелов со стороны курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) возросло до 5, 31 человек получил ранения. Об этом сообщил телеканал Al-Ikhbariya со ссылкой на медиков.

Ранее сообщалось о 4 погибших и 18 раненых. МВД в переходном правительстве Сирии сообщило, что в результате обстрела курдских бойцов получили ранения по меньшей мере трое сотрудников сил безопасности. Формирования СДС атаковали подразделение бойцов, которые сопровождали гражданских лиц во время эвакуации из кварталов Шейх-Максуд и Ашрафия.

По информации канала Al-Ikhbariya, служба гражданской обороны Сирии эвакуировала более 3 тыс. мирных жителей из охваченных столкновениями районов Алеппо.

Обстановка в северной столице Сирии обострилась 6 января, когда формирования СДС с помощью беспилотников атаковали позиции правительственных сил. В результате погиб один военнослужащий и несколько получили ранения. Сирийская армия в ответ на нарушение режима прекращения огня уничтожила склад боеприпасов курдских формирований в районе Шейх-Максуд. После этого в нескольких районах Алеппо начался интенсивный обмен ударами.