Трамп: предприятия ВПК США слишком медленно производят оружие

Американский лидер отметил, что дивиденды, выплачиваемые руководству компаний ВПК, и средства, выделяемые на выкуп акций, следует направить на производство вооружений

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что предприятия американского ВПК слишком медленно производят оружие и не обслуживают продукцию должным образом. Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

По словам президента, подрядчики в оборонной отрасли "выплачивают огромные дивиденды своим акционерам и проводят масштабные выкупы акций в ущерб инвестициям в заводы и оборудование". "Оборонные подрядчики производят наше замечательное военное оборудование недостаточно быстро, а произведя его, не обслуживают его оперативно или должным образом", - заявил Трамп. Он отметил, что дивиденды, выплачиваемые руководству компаний ВПК, а также средства, выделяемые на выкуп акций, следует направить на производство оружия.