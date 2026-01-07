Трамп пообещал добиваться строительства в США современных оружейных заводов

Американский лидер также назвал "чрезмерно большими и неоправданными" зарплаты руководителей предприятий ВПК Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что будет добиваться строительства в стране новых современных заводов по производству оружия. Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

Трамп назвал "чрезмерно большими и неоправданными" зарплаты руководителей предприятий американского ВПК. "С этого момента руководители [этих компаний] должны строить новые современные заводы для производства и обслуживания этого важного оборудования, а также для создания последних образцов военного оборудования будущего. Пока это не будет сделано, ни одному из глав компаний нельзя позволять зарабатывать более $5 млн, и хотя кажется, что это много, это лишь малая часть того, что они получают сейчас", - продолжал президент. Он заявил, что запрещает проводить выплату дивидендов или осуществлять выкуп акций оборонных компаний "до тех пор, пока не будут решены проблемы", связанные с низкими темпами производства и обслуживания американских вооружений.