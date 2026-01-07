Украина выиграла у Коломойского международный суд по "Укрнафта"

Судебные решения по этому делу вступили в силу, сообщает Минюст страны

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Верховный суд Швеции окончательно подтвердил решение Стокгольмского арбитража в пользу Украины по иску акционеров компании "Укрнафта", связанных с украинским олигархом Игорем Коломойским. Об этом сообщает Минюст Украины на своем сайте.

"21 ноября 2025 года Верховный суд Швеции отказал в открытии апелляционного производства по жалобе кипрских компаний Littop Enterprises Limited, Bordo Management Limited и Bridgemont Ventures Limited (LBB), настаивавших на отмене решения Апелляционного суда Свеа (Стокгольм), которым было отказано в отмене арбитражного решения по делу "Укрнафты" от 4 февраля 2021 года. Таким образом, судебные решения по этому делу вступили в силу", - говорится в сообщении.

"Компании LBB, которые по состоянию на дату обращения владели 40,1009% акций "Укрнафты", в 2015 году инициировали арбитражное производство против Украины, требуя компенсации в размере более 6 млрд долларов с процентами. По результатам рассмотрения дела Арбитраж согласился с позицией Украины. <...> В частности, Арбитраж пришел к выводу, что компании LBB не осуществили фактического взноса в уставный капитал "Укрнафты", а затем не осуществили инвестицию в понимании договора в энергетическую хартию и не имели права на обращение в международный арбитраж", - отметили в министерстве.

Это заключение было подтверждено апелляционным судом Свеа (город Стокгольм). В ведомстве указали, что тогда компании LBB обратились в Верховный суд Швеции с апелляционной жалобой. Однако суд не нашел оснований для пересмотра дела и отказал в открытии апелляционного производства. "По результатам судебных и арбитражных производств компании LBB обязаны возместить Украина расходы на арбитражные и судебные производства на общую сумму более 22 млн долларов", - подытожили в министерстве.

История вопроса

В июне 2015 года вышеуказанные кипрские компании, связанные с Коломойским, подали инвестарбитражный иск против Украины более чем на $6 млрд. Основаниями для своих требований истцы заявляли неоднократный отбор из газохранилищ "Нафтогаза Украины" принадлежащего "Укрнафте" газа для нужд населения по заниженной цене или бесплатно, невыполнение "Укртрансгазом" и "Нафтогазом" решений украинских судов о возвращении части отобранного газа. В том же году эти компании подали апелляцию.

В ноябре 2022 года "Укрнафта" была конфискована в пользу государства на основании принятого на Украине в сентябре того же года закона о принудительном отчуждении стратегически важного для обороны имущества в условиях военного или чрезвычайного положения. Сам Коломойский уже два года находится в СИЗО, украинские власти выдвинули против него несколько обвинений в мошенничестве и отмывании средств, а также в попытке организации заказного убийства.