МИД Венесуэлы: генсек ООН подчеркнул суверенитет республики над ее ресурсами

Антониу Гутерриш также указал, что нефтяные месторождения принадлежат венесуэльскому народу, отметили в ведомстве

КАРАКАС, 7 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе встречи с постпредом Венесуэлы при организации Самуэлем Монкадой подчеркнул, что природные ресурсы боливарианской республики принадлежат ее народу.

"Генеральный секретарь подчеркнул неотъемлемый суверенитет Венесуэлы над ее природными ресурсами, указал, что нефтяные месторождения принадлежат венесуэльскому народу", - говорится в пресс-релизе министерства иностранных дел южноамериканской республики.

По словам Гутерриша, недавняя агрессия США в отношении Венесуэлы и похищение законного президента страны Николаса Мадуро "создают опасный прецедент для международных отношений". Генсек ООН выразил обеспокоенность последствиями действий Вашингтона для стабильности в Латинской Америке и Карибском бассейне. "Вторжение США на территорию Венесуэлы представляет собой вопиющее нарушение Устава ООН и норм международного права", - заявил он.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с женой из страны. Они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка.

Трамп при этом утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал Трамп, эти компании выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.