WP: конфликт из-за Гренландии может привести к краху НАТО

Как пишет газета, 5-я статья Североатлантического договора о коллективной безопасности предполагает согласие всех 32 союзников альянса, при этом США при попытке захватить остров отклонят любой запрос о помощи от Дании, "что фактически лишит договор смысла"

Редакция сайта ТАСС

© Omar Havana/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Жесткая риторика администрации президента США Дональда Трампа о Гренландии и гипотетический конфликт из-за острова могут привести к краху НАТО. Об этом говорится в публикации газеты The Washington Post (WP).

"Вслед за операцией в Каракасе риторика [США о Гренландии] стала более резкой и, после фактического захвата Трампом суверенного соседа, гораздо более правдоподобной", - пишет The Washington Post. Газета отмечает, что гипотетический конфликт между США и Данией из-за острова будет противостоянием между союзниками по НАТО, однако 5-я статья Североатлантического договора о коллективной безопасности требует единогласного согласия всех 32 союзников. "Соединенные Штаты, конечно, отклонят любой запрос о помощи от Дании, что фактически лишит договор смысла", - говорится в статье.

Авторы публикации указывают, что европейцы вряд ли решатся на военное противостояние с США из-за Гренландии. "Но сама перспектива такого конфликта только подчеркивает, насколько сложнее теперь союзникам США следовать линии Трампа. По мнению аналитиков, это тоже может привести к резкой деградации трансатлантического альянса, если не к окончанию его существования", - указывает The Washington Post.

Новые заявления Вашингтона о Гренландии обеспокоили Европу. "Для европейцев это звучало не столько как бравада, сколько как ретроградное мировоззрение, которое теперь подкреплено неприкрытой американской мощью и заключается в верховенстве силы над процессом, давления над правом, а также увязывании лояльности с полезностью. Это приближается к полномасштабному экзистенциальному кризису", - приводит издание мнение Мужтабы Рахмана, управляющего директора по Европе консалтинговой компании Eurasia Group, специализирующейся на политических рисках.

Альянс утратит смысл

Он отметил, что притязания США на Гренландию могут восприниматься в Европе гораздо серьезнее, чем кризис на Украине, потому что Россия давно воспринимается как противник. "Сейчас же гарант европейской безопасности подрывает европейскую безопасность", - отметил Рахман.

Как пишет газета, Североатлантический альянс в своей истории уже переживал конфликты между союзниками. Например, Греция и Турция находятся в состоянии противостояния с 1974 года, когда турецкие войска оккупировали северную часть Кипра. Однако эксперт отметил, что США являются самым влиятельным членом НАТО и тогда сыграли важную роль в урегулировании конфликта.

"Теперь они сами его вызывают", - подчеркнул он. "НАТО не сможет пережить силовую аннексию. Альянс утратит смысл, даже если продолжит существовать на бумаге", - добавил аналитик.

"Многие европейские страны по-прежнему стремятся усидеть на двух стульях - европейском и американском. Это может стать невозможным", - подчеркнул Рахман. По мнению авторов статьи, наиболее вероятным вариантом развития событий является заключение соглашения по Гренландии - ее продажа или аренда с расширением прав на добычу полезных ископаемых и повышением роли США в обеспечении безопасности острова.