Ливан заявил о задерживании Израилем размещения ВС республики на южной границе

Еврейское государство отказывается "выполнить соглашение о перемирии от 27 ноября 2024 года и вывести свои силы с занимаемых ими пяти стратегических высот", пояснил ливанский президент Джозеф Аун

БЕЙРУТ, 7 января. /ТАСС/. Нежелание Израиля вывести войска из пяти оккупированных районов задерживает размещение ливанских вооруженных сил на южной границе. Об этом заявил президент Ливана Джозеф Аун на встрече в Бейруте с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа.

"Завершение развертывания ливанской армии в пограничных районах затруднено из-за отказа Израиля выполнить соглашение о перемирии от 27 ноября 2024 года и вывести свои силы с занимаемых ими пяти стратегических высот", - отметил политик, слова которого приводит в X президентская пресс-служба.

Аун сообщил, что Израиль продолжает враждебные операции на ливанской территории, несмотря на неоднократные обращения Бейрута к международному сообществу с требованием обязать еврейское государство придерживаться резолюции 1701 СБ ООН. "В сложившейся ситуации мы приветствуем желание ряда европейских государств сохранить присутствие своих воинских контингентов на ливано-израильской границе, которые входят сейчас в состав Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ)", - указал он.

Президент республики подчеркнул, что рассчитывает на содействие ООН в достижении соглашения о порядке действий миротворческих сил, которые заменят ВСООНЛ после окончания срока их мандата к 2027 году. В свою очередь Лакруа выразил готовность "продолжать поддерживать ливанскую армию и оказать ей помощь ради сохранения безопасности и стабильности в регионе".

В среду в Рас-эн-Накуре прошло заседание пятистороннего комитета по наблюдению за прекращением огня в Южном Ливане, в который входят военные эксперты из Израиля, Ливана, США, Франции и миротворцы ООН. На совещании обсуждался переход ливанской армии ко второму этапу разоружения незаконных военизированных формирований, включая отряды шиитской милиции "Хезболлах". Планируемая операция охватит территорию между реками Литани и Авали.