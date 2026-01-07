Axios: Трамп на следующей неделе может объявить о создании "Совета мира" по Газе

По информации портала, в этот совет войдут "около 15 мировых лидеров"

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может уже на следующей неделе заявить о создании "Совета мира", который будет управлять сектором Газа. Об этом сообщил портал Axios.

По словам его источников из числа должностных лиц США, американский лидер, как ожидается, объявит об этом в рамках реализации второго этапа плана по урегулированию в палестинском анклаве. Как следует из публикации, в упомянутый орган, председателем которого будет сам Трамп, войдут "около 15 мировых лидеров". Под контролем совета будет работать "все еще не сформированное палестинское технократическое правительство", а также осуществляться "процесс восстановления" сектора Газа.

"Приглашения для участия в совете рассылают ключевым государствам", - отметил источник портала. В этот орган, как ожидаются, войдут представители Великобритании, Германии, Египта, Италии, Катара, Саудовской Аравии, Турции, Франции. По сведениям портала, представителем "Совета мира" в секторе Газа будет бывший специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов. Он на этой неделе посещает Израиль для встреч с руководством еврейского государства, включая его премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Трамп в декабре заявил, что состав "Совета мира" будет объявлен в начале 2026 года, отметив, что в него войдут руководители некоторых стран.

9 октября 2025 года Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. Вторая фаза сделки предполагает вывод израильских войск из анклава, размещение международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению сектором, включая "Совет мира".