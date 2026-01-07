Reuters: ЮАР и США снизили напряженность вокруг программы переселения

Южно-Африканская Республика не будет вмешиваться в программу по предоставлению белым жителям возможности перебраться в Соединенные Штаты, сообщило агентство

ПРЕТОРИЯ, 8 января. /ТАСС/. ЮАР и США предприняли усилия к тому, чтобы смягчить напряженность в двусторонних отношениях, которая возникла из-за высылки из африканской страны граждан Кении, работавших в визовом центре в Йоханнесбурге по программе переселения белых южноафриканцев в Соединенные Штаты. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические круги.

Согласно полученной им информации, МИД ЮАР уведомил представителя Госдепартамента США о том, что Южно-Африканская Республика не будет вмешиваться в программу по предоставлению белым жителям возможности перебраться в Соединенные Штаты.

Отношения между ЮАР и США в связи с программой переселения обострились после того, как 16 декабря в Йоханнесбурге в центре по оформлению миграционных документов белых южноафриканцев, добивающихся переселения в США, были задержаны, а позднее высланы 7 граждан Кении, которые занимались выдачей американских виз. Власти ЮАР обвинили их в нарушении визовых правил, так как кенийцы работали без необходимых разрешений на работу.

Два дня спустя Государственный департамент США потребовал наказать сотрудников полиции ЮАР, ответственных, по его мнению, за этот инцидент. Он также пригрозил "серьезными последствиями" в случае, если требования США не будут удовлетворены. По данным Reuters, в конце декабря состоялась встреча высокопоставленных лиц внешнеполитических ведомств двух стран, на которой стороны смягчили ситуацию.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно обвинял власти ЮАР в геноциде белого населения страны, в первую очередь фермеров. Он также утверждал, что у белых фермеров в ЮАР насильно конфискуют землю. Американский лидер в феврале распорядился разработать государственную программу по приему белых беженцев из ЮАР. Она начала действовать с середины лета. Сотни граждан ЮАР переехали в США по этой программе. Прибывающие из ЮАР получают значительную материальную помощь и при желании могут через два года получить американское гражданство.