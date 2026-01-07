Трампа пригласили выступить перед обеими палатами Конгресса 24 февраля
Редакция сайта ТАСС
21:21
ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп получил приглашение выступить перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса 24 февраля с посланием "О положении страны". Об этом сообщил спикер нижней палаты законодательного органа Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана).
"Для меня большая честь <...> пригласить президента Трампа выступить с посланием "О положении страны" 24 февраля 2026 года", - написал законодатель в X.
Президенты США обычно используют ежегодные выступления перед палатами Конгресса, чтобы изложить свое видение ситуации в стране, обозначить приоритетные направления внешней и внутренней политики.