Трампа пригласили выступить перед обеими палатами Конгресса 24 февраля

Американский президент выступит с посланием "О положении страны", сообщил спикер нижней палаты законодательного органа Майк Джонсон

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Mark Schiefelbein

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп получил приглашение выступить перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса 24 февраля с посланием "О положении страны". Об этом сообщил спикер нижней палаты законодательного органа Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана).

"Для меня большая честь <...> пригласить президента Трампа выступить с посланием "О положении страны" 24 февраля 2026 года", - написал законодатель в X.

Президенты США обычно используют ежегодные выступления перед палатами Конгресса, чтобы изложить свое видение ситуации в стране, обозначить приоритетные направления внешней и внутренней политики.